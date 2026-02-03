«Раньше очень любил тусить». Симон Фуркад — об отношении к вечеринкам на досуге

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал о своём отношении к вечеринкам в свободное время.

— Говорят, что вы очень любите вечеринки и после этапов Кубка мира первым оказывались на танцполе.

— Да, я раньше очень любил тусить, но сейчас делаю это гораздо реже. Конечно, из-за работы. Моя работа не позволяет мне делать это так часто. Я уже староват для этого.

— Мучит похмелье?

— Немного. Наутро я уже чувствую себя слишком уставшим и более нервным, поэтому не устраиваю вечеринки так часто, как раньше. И мне уже больше нравится веселиться в домашней атмосфере, — сказал Фуркад в интервью Okko.