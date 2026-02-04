«В наше время такого не было». Симон Фуркад — о разнице между поколениями сборной Франции

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад ответил, сборную Франции какого поколения считает более сильной – нынешнюю или ту, в которой выступал сам.

— Какая команда Франции была сильнее — ваша с Бёфом, Беатриксом и братом (Мартеном Фуркадом, шестикратным олимпийским чемпионом. — Прим. «Чемпионата») или эта?

— Эта команда гораздо лучше, даже если взглянуть на результаты — наши ребята постоянно в топ-10. В наше время такого не было. Эта команда сильнее нашей, — сказал Фуркад в интервью Okko.

Симон Фуркад объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры в марте 2019 года.