Жулия Симон: в соцсетях есть концентрация людей, которые знают всё

Жулия Симон: в соцсетях есть концентрация людей, которые знают всё
Жулия Симон
Комментарии

Французская биатлонистка 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон высказалась о критике в интернете после своей дисквалификации. Спортсменка была отстранена от соревнований из-за скандала с мошенничеством. Она читала комментарии, которые оставляли люди после её гонок.

«Это правда, что в соцсетях есть концентрация людей, которые знают всё. Я читала кое-что, не всё. Мне нужно было пойти и посмотреть. Есть имена, которые у меня в голове, есть комментарии, которые часто повторяются. Говорю себе, что лучший ответ я дам на трассе. Люди не готовы проигрывать и вымещают свою злость на нас. Я не хочу придавать им значения», — приводит слова Симон Ski-Nordique.

В общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 Симон идёт на 12-м месте.

