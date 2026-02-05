Скидки
Биатлон Новости

27-летняя немецкая биатлонистка объявила о завершении карьеры

Юлиане Фрювирт
Немецкая биатлонистка Юлиане Фрювирт закончила спортивную карьеру. В марте 2024 года она упала перед одним из стартов лицом на лыжную палку, но так и не восстановилась полностью. Инвентарь пробил ей щёку, задев язык и достав до верхней челюсти. После этого она запустила собственный бренд, который поддерживает спортсменов.

«Те, кто знаком со мной, в курсе, что сезон-2025/2026 я начинала с целью штурма Олимпиады. Но не дошла до неё. Я всегда любила тренировки, полностью отдаваться спорту. Как вы знаете, после моего несчастного случая я стала ещё и предпринимателем, и, честно говоря, я не ожидала такого успеха.

Это успех, которого я добилась тяжёлым трудом. Для меня последние девять месяцев были на пределе возможностей, поэтому решение сказать посреди сезона «хватит» далось легко. И не в последнюю очередь потому, что у меня есть замечательные друзья, которые не раз предупреждали меня о выгорании.

Достигла ли я в биатлоне всего, чего хотела? Нет. Была бы маленькая Юлиане на своём первом старте всё равно горда, если бы знала, как всё сложится дальше? Да. Я не была наделена самым большим талантом, кроме таланта хотеть и много работать», — написала Фрюрвирт в социальных сетях.

Фрювирт — чемпион зимних юношеских Олимпийских игр — 2016 и двукратный серебряный призёр юниорского чемпионата мира — 2019.

Жулия Симон: в соцсетях есть концентрация людей, которые знают всё
