Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Глава IBU назвал условия допуска российских биатлонистов

Глава IBU назвал условия допуска российских биатлонистов
Комментарии

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, что организация снимет отстранение с российских биатлонистов после выполнения национальной федерацией основных пунктов антидопинговой программы.

«Сценарий трудно спрогнозировать. Вы знаете, что на данный момент эта тема обсуждается в CAS, и я не хотел бы спекулировать на эту тему. Но вы также знаете, что ранее у нас был план действий по возвращению Союза биатлонистов России в IBU в качестве полноправного члена. Речь о 12 критериях. Так что здесь тоже есть чем заняться в разных областях, по крайней мере, в области борьбы с допингом для нас чрезвычайно важно быть в курсе последних событий.

Да, мы можем сказать, что это главная причина отстранения решением конгресса, но у нас также есть дорожная карта, которая позволяет вернуться в качестве полноправного члена — та самая программа из 12 пунктов для Союза биатлонистов России. Эта программа всё ещё актуальна, но во главе всего конфликт на Украине», — приводит слова Далина ТАСС.

Материалы по теме
Первый допинг-скандал Олимпиады-2026 уже разразился. Попалась итальянская биатлонистка!
Первый допинг-скандал Олимпиады-2026 уже разразился. Попалась итальянская биатлонистка!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android