Биатлон, Кубок Содружества, 5-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 11 февраля, в Сочи в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону пройдёт мужская спринтерская гонка на 10 км. Начало гонки запланировано на 11:00 мск. Прямую трансляцию спринтерской гонки третьего этапа Кубка Содружества проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Мужчины. Спринт 10 км
11 февраля 2026, среда. 11:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, пятый этап. Спринт 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

2. Карим Халили.
3. Александр Логинов.
8. Олег Домичек.
26. Кирилл Бажин.
27. Александр Поварницын.
28. Роман Сурнев.
33. Александр Корнев.
37. Даниил Серохвостов.
38. Евгений Сидоров.
60. Антон Смольский (Беларусь).
50. Александр Голяк (Беларусь).
51. Эдуард Латыпов.

Календарь Кубка Содружества - 2025/2026
