Биатлон, Кубок Содружества, 5-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 11 февраля, в Сочи в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 км. Начало гонки запланировано на 13:30 мск. Прямую трансляцию спринтерской гонки третьего этапа Кубка Содружества проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, пятый этап. Спринт 7,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

2. Анастасия Шевченко.

3. Анна Сола (Беларусь).

8. Елизавета Бурундукова.

10. Анастасия Халили.

12. Кристина Резцова.

20. Полина Шевнина.

21. Динара Смольская (Беларусь).

34. Юлия Коваленко.

37. Виктория Сливко.

41. Ирина Казакевич.

44. Наталия Шевченко.