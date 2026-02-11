Карим Халили выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи, Кирилл Бажин — второй
Российский биатлонист Карим Халили стал победителем спринтерской гонки на 10 км на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 30 секунд и не допустил ни одного промаха.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Мужчины. Спринт 10 км
11 февраля 2026, среда. 11:00 МСК
Идёт
1
Саид Каримулла Халили
Россия
24:30.0
2
Кирилл Бажин
Россия
+13.4
3
Роман Сурнев
Россия
+23.3
Второй результат показал Кирилл Бажин, отставший от победителя на 13,4 секунды без единого промаха. Тройку призёров замкнул Роман Сурнев — его отставание от первого места составило 23,3 секунды, он прошёл дистанцию также без промахов на огневых рубежах.
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Карим Халили — 24.30 (0).
2. Кирилл Бажин +13,4 (0).
3. Роман Сурнев +23,3 (0).
4. Антон Бабиков +33,8 (0).
5. Савелий Коновалов +35,2 (1).
6. Максим Цветков +39,6 (0).
