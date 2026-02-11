Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анастасия Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи

Анастасия Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Халили стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту 53 секунды, допустив один промах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Женщины. Спринт 7.5 км
11 февраля 2026, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Россия
21:53.0
2
Кристина Резцова
Россия
+10.9
3
Наталия Шевченко
Россия
+47.0

Второй результат показала Кристина Резцова, отставшая от победительницы на 10,9 секунды без единого промаха. Тройку призёров замкнула Наталия Шевченко — её отставание от первого места составило 47,0 секунды.

Отметим, что муж Анастасии Карим Халили также выиграл спринтерскую гонку среди мужчин.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Анастасия Халили — 21.53 (1).

2. Кристина Резцова +10,9 (0).

3. Наталия Шевченко +47,0 (2).

4. Динара Смольская +55,7 (1).

5. Виктория Сливко +1:01,8 (1).

6. Инна Терещенко +1:09.3 (1).

Календарь Кубка Содружества - 2025/2026
Материалы по теме
Карим Халили выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи, Кирилл Бажин — второй
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android