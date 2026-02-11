Анастасия Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи

Российская биатлонистка Анастасия Халили стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту 53 секунды, допустив один промах.

Второй результат показала Кристина Резцова, отставшая от победительницы на 10,9 секунды без единого промаха. Тройку призёров замкнула Наталия Шевченко — её отставание от первого места составило 47,0 секунды.

Отметим, что муж Анастасии Карим Халили также выиграл спринтерскую гонку среди мужчин.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Анастасия Халили — 21.53 (1).

2. Кристина Резцова +10,9 (0).

3. Наталия Шевченко +47,0 (2).

4. Динара Смольская +55,7 (1).

5. Виктория Сливко +1:01,8 (1).

6. Инна Терещенко +1:09.3 (1).