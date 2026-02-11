Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Латыпов — лидирует, Смольский — второй

Спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Латыпов — лидирует, Смольский — второй
Комментарии

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов сохранил лидерство в спринтерском зачёте Кубка Содружества – 2025/2026. В его активе 522 очка.

На втором месте идёт белорусский биатлонист Антон Смольский (498 очков), замыкает тройку лидеров Кирилл Бажин (490).

Биатлон. Кубок Содружества сезона-2025/2026. Мужчины. Спринтерский зачёт на 11 февраля:

1. Эдуард Латыпов — 522 очка.
2. Антон Смольский — 498.
3. Кирилл Бажин — 490.
4. Карим Халили — 475.
5. Александр Логинов — 447.
6. Евгений Сидоров — 442.
7. Александр Корнев — 429.
8. Савелий Коновалов — 413.
9. Иван Колотов — 411.
10. Александр Поварницын — 411.

Материалы по теме
«Я совершил самую большую ошибку». Призёр ОИ-2026 признался в измене в прямом эфире
«Я совершил самую большую ошибку». Призёр ОИ-2026 признался в измене в прямом эфире
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android