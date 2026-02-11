Спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Латыпов — лидирует, Смольский — второй

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов сохранил лидерство в спринтерском зачёте Кубка Содружества – 2025/2026. В его активе 522 очка.
На втором месте идёт белорусский биатлонист Антон Смольский (498 очков), замыкает тройку лидеров Кирилл Бажин (490).
Биатлон. Кубок Содружества сезона-2025/2026. Мужчины. Спринтерский зачёт на 11 февраля:
1. Эдуард Латыпов — 522 очка.
2. Антон Смольский — 498.
3. Кирилл Бажин — 490.
4. Карим Халили — 475.
5. Александр Логинов — 447.
6. Евгений Сидоров — 442.
7. Александр Корнев — 429.
8. Савелий Коновалов — 413.
9. Иван Колотов — 411.
10. Александр Поварницын — 411.