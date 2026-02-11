Спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Латыпов — лидирует, Смольский — второй

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов сохранил лидерство в спринтерском зачёте Кубка Содружества – 2025/2026. В его активе 522 очка.

На втором месте идёт белорусский биатлонист Антон Смольский (498 очков), замыкает тройку лидеров Кирилл Бажин (490).

Биатлон. Кубок Содружества сезона-2025/2026. Мужчины. Спринтерский зачёт на 11 февраля:

1. Эдуард Латыпов — 522 очка.

2. Антон Смольский — 498.

3. Кирилл Бажин — 490.

4. Карим Халили — 475.

5. Александр Логинов — 447.

6. Евгений Сидоров — 442.

7. Александр Корнев — 429.

8. Савелий Коновалов — 413.

9. Иван Колотов — 411.

10. Александр Поварницын — 411.