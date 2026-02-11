Скидки
Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский сохранил лидерство

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский сохранил лидерство
Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский сохранил лидирующую позицию в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В его активе 1024 очка.

Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с 995 очками. Тройку лидеров замыкает Кирилл Бажин (944).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 11 февраля:

1. Антон Смольский — 1024 очка.
2. Эдуард Латыпов — 995.
3. Кирилл Бажин — 944.
4. Евгений Сидоров — 885.
5. Александр Корнев — 878.
6. Александр Поварницын — 877.
7. Савелий Коновалов — 865.
8. Карим Халили — 838.
9. Александр Логинов — 775.
10. Кирилл Стрельцов — 774.

