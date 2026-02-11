Спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Шевченко вышла в лидеры, Резцова — 2-я
Российская биатлонистка Наталия Шевченко вышла в лидеры спринтерского зачёта Кубка Содружества — 2025/2026. После спринтерской гонки этапа в Сочи в активе у Шевченко 509 очков.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Женщины. Спринт 7.5 км
11 февраля 2026, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Россия
21:53.0
2
Кристина Резцова
Россия
+10.9
3
Наталия Шевченко
Россия
+47.0
Вторую строчку занимает Кристина Резцова с 502 очками. Тройку сильнейших замыкает Ирина Казакевич (476).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринтерский зачёт на 11 февраля:
1. Наталия Шевченко — 509 очков
2. Кристина Резцова — 502.
3. Ирина Казакевич — 476.
4. Динара Смольская — 453.
5. Анна Сола — 448.
6. Анастасия Гришина — 438.
7. Виктория Сливко — 432.
8. Инна Терещенко — 424.
9. Анастасия Шевченко — 413.
10. Тамара Дербушева — 411.
Комментарии
