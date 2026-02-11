Спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Шевченко вышла в лидеры, Резцова — 2-я

Российская биатлонистка Наталия Шевченко вышла в лидеры спринтерского зачёта Кубка Содружества — 2025/2026. После спринтерской гонки этапа в Сочи в активе у Шевченко 509 очков.

Вторую строчку занимает Кристина Резцова с 502 очками. Тройку сильнейших замыкает Ирина Казакевич (476).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринтерский зачёт на 11 февраля:

1. Наталия Шевченко — 509 очков

2. Кристина Резцова — 502.

3. Ирина Казакевич — 476.

4. Динара Смольская — 453.

5. Анна Сола — 448.

6. Анастасия Гришина — 438.

7. Виктория Сливко — 432.

8. Инна Терещенко — 424.

9. Анастасия Шевченко — 413.

10. Тамара Дербушева — 411.