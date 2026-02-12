Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова лидирует, Шевченко отстаёт на 7 очков

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова лидирует, Шевченко отстаёт на 7 очков
Комментарии

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В её активе 1035 очков.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с 1028 очками. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (928).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 11 февраля:

1. Кристина Резцова – 1035 очков.
2. Наталия Шевченко – 1028.
3. Виктория Сливко – 928.
4. Анна Сола – 904.
5. Анастасия Гришина – 882.
6. Динара Смольская – 871.
7. Инна Терещенко – 836.
8. Ирина Казакевич – 820.
9. Анастасия Шевченко – 820.
10. Тамара Дербушева – 788.

Материалы по теме
Француженка с судимостью забрала золото Олимпиады-2026. Биатлон, что ты творишь?!
Француженка с судимостью забрала золото Олимпиады-2026. Биатлон, что ты творишь?!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android