Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова лидирует, Шевченко отстаёт на 7 очков

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В её активе 1035 очков.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с 1028 очками. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (928).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 11 февраля:

1. Кристина Резцова – 1035 очков.

2. Наталия Шевченко – 1028.

3. Виктория Сливко – 928.

4. Анна Сола – 904.

5. Анастасия Гришина – 882.

6. Динара Смольская – 871.

7. Инна Терещенко – 836.

8. Ирина Казакевич – 820.

9. Анастасия Шевченко – 820.

10. Тамара Дербушева – 788.