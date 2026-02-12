Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова лидирует, Шевченко отстаёт на 7 очков

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В её активе 1035 очков.
Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с 1028 очками. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (928).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 11 февраля:
1. Кристина Резцова – 1035 очков.
2. Наталия Шевченко – 1028.
3. Виктория Сливко – 928.
4. Анна Сола – 904.
5. Анастасия Гришина – 882.
6. Динара Смольская – 871.
7. Инна Терещенко – 836.
8. Ирина Казакевич – 820.
9. Анастасия Шевченко – 820.
10. Тамара Дербушева – 788.