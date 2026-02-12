Биатлон, Кубок Содружества, 5-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 12 февраля, в Сочи в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало гонки запланировано на 11:00 мск. Прямую трансляцию гонки преследования пятого этапа Кубка Содружества проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, пятый этап. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Карим Халили.

2. Кирилл Бажин.

3. Роман Сурнев.

4. Антон Бабиков.

5. Савелий Коновалов.

6. Максим Цветков.

7. Эдуард Латыпов.

8. Евгений Сидоров.

9. Александр Поварницын.

10. Максим Воробей (Беларусь).

12. Иван Колотов.

14. Александр Корнев.

15. Антон Смольский (Беларусь).

16. Александр Логинов.

20. Даниил Серохвостов.