Биатлон, Кубок Содружества, 5-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 12 февраля, в Сочи в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Начало гонки запланировано на 13:00 мск. Прямую трансляцию гонки преследования пятого этапа Кубка Содружества проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, пятый этап. Гонка преследования 10 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Анастасия Халили.

2. Кристина Резцова.

3. Наталия Шевченко.

4. Динара Смольская (Беларусь).

5. Виктория Сливко.

6. Инна Терещенко.

7. Екатерина Мошкова.

11. Елизавета Бурундукова.

13. Анна Сола (Беларусь).

15. Виктория Метеля.

17. Ирина Казакевич.

18. Полина Шевнина.

19. Анастасия Зырянова.

21. Анастасия Шевченко.