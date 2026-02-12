Карим Халили выиграл гонку преследования на Кубке Содружества в Сочи, Бажин — второй
Российский биатлонист Карим Халили стал победителем гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Спортсмен преодолел дистанцию за 34.05,0 и допустил три промаха на огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
12 февраля 2026, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Россия
34:05.0
2
Кирилл Бажин
Россия
+6.5
3
Даниил Серохвостов
Россия
+34.1
Вторым стал Кирилл Бажин, отстав от лидера на 6,5. Тройку сильнейших замкнул Даниил Серохвостов (+34,1).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины:
- Карим Халили — 34.05,0 (3 промаха).
- Кирилл Бажин — отставание 6,5 (3).
- Даниил Серохвостов +34,1 (1).
- Эдуард Латыпов +48,0 (4).
- Александр Корнев +48,9 (2).
- Максим Воробей (Беларусь) +49,1 (2).
- Антон Бабиков +56,7 (3).
- Максим Цветков +58,7 (2).
