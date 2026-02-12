Карим Халили выиграл гонку преследования на Кубке Содружества в Сочи, Бажин — второй

Российский биатлонист Карим Халили стал победителем гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Спортсмен преодолел дистанцию за 34.05,0 и допустил три промаха на огневых рубежах.

Вторым стал Кирилл Бажин, отстав от лидера на 6,5. Тройку сильнейших замкнул Даниил Серохвостов (+34,1).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины:

Карим Халили — 34.05,0 (3 промаха). Кирилл Бажин — отставание 6,5 (3). Даниил Серохвостов +34,1 (1). Эдуард Латыпов +48,0 (4). Александр Корнев +48,9 (2). Максим Воробей (Беларусь) +49,1 (2). Антон Бабиков +56,7 (3). Максим Цветков +58,7 (2).