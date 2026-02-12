Наталия Шевченко стала победительницей пасьюта на Кубке Содружества в Сочи, Халили — 2-я

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Она преодолела дистанцию за 28.30,8 и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Второй стала Анастасия Халили, отстав от лидера на 20,6. Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова (+36,6).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Пятый этап. Сочи. Гонка преследования на 10 км. Женщины:

Наталия Шевченко — 28.30,8 (0 промахов). Анастасия Халили — отставание 20,6 (3). Кристина Резцова +36,6 (3). Виктория Сливко +1.52,3 (2). Динара Смольская (Беларусь) +2.03,9 (3). Алина Плицева +2.18,2 (0). Ирина Казакевич +2.51,4 (2). Инна Терещенко +3.08,3 (4).