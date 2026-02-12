Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Наталия Шевченко стала победительницей пасьюта на Кубке Содружества в Сочи, Халили — 2-я

Наталия Шевченко стала победительницей пасьюта на Кубке Содружества в Сочи, Халили — 2-я
Комментарии

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Она преодолела дистанцию за 28.30,8 и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Женщины. Гонка преследования 10 км
12 февраля 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
28:30.8
2
Анастасия Халили
Россия
+20.6
3
Кристина Резцова
Россия
+36.6

Второй стала Анастасия Халили, отстав от лидера на 20,6. Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова (+36,6).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Пятый этап. Сочи. Гонка преследования на 10 км. Женщины:

  1. Наталия Шевченко — 28.30,8 (0 промахов).
  2. Анастасия Халили — отставание 20,6 (3).
  3. Кристина Резцова +36,6 (3).
  4. Виктория Сливко +1.52,3 (2).
  5. Динара Смольская (Беларусь) +2.03,9 (3).
  6. Алина Плицева +2.18,2 (0).
  7. Ирина Казакевич +2.51,4 (2).
  8. Инна Терещенко +3.08,3 (4).
Календарь Кубка Содружества
Материалы по теме
Карим Халили выиграл гонку преследования на Кубке Содружества в Сочи, Бажин — второй
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android