Наталия Шевченко стала победительницей пасьюта на Кубке Содружества в Сочи, Халили — 2-я
Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Она преодолела дистанцию за 28.30,8 и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Женщины. Гонка преследования 10 км
12 февраля 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
28:30.8
2
Анастасия Халили
Россия
+20.6
3
Кристина Резцова
Россия
+36.6
Второй стала Анастасия Халили, отстав от лидера на 20,6. Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова (+36,6).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Пятый этап. Сочи. Гонка преследования на 10 км. Женщины:
- Наталия Шевченко — 28.30,8 (0 промахов).
- Анастасия Халили — отставание 20,6 (3).
- Кристина Резцова +36,6 (3).
- Виктория Сливко +1.52,3 (2).
- Динара Смольская (Беларусь) +2.03,9 (3).
- Алина Плицева +2.18,2 (0).
- Ирина Казакевич +2.51,4 (2).
- Инна Терещенко +3.08,3 (4).
