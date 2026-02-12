Скидки
Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Шевченко вышла в лидеры, Резцова — вторая

Комментарии

Российская биатлонистка Наталия Шевченко вышла в лидеры общего зачёта Кубка Содружества – 2025/2026. В её активе 1148 очков.

Вторую строчку занимает двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова с результатом 1143 очка. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (1031).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 12 февраля:

1. Наталия Шевченко – 1148.
2. Кристина Резцова – 1143.
3. Виктория Сливко – 1031.
4. Анастасия Гришина – 972.
5. Динара Смольская – 970.
6. Анна Сола – 970.
7. Инна Терещенко – 928.
8. Ирина Казакевич – 914.
9. Анастасия Шевченко – 888.
10. Тамара Дербушева – 872.

