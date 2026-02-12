Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский — первый, Латыпов отстаёт на 14 очков

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В его активе 1112 очков.
Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с 1098 очками. Тройку лидеров замыкает Кирилл Бажин (1058).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 12 февраля:
1. Антон Смольский — 1112 очка.
2. Эдуард Латыпов — 1098.
3. Кирилл Бажин — 1058.
4. Александр Корнев – 977.
5. Евгений Сидоров – 975.
6. Карим Халили – 958.
7. Александр Поварницын – 949.
8. Савелий Коновалов – 919.
9. Кирилл Стрельцов – 858.
10. Александр Логинов – 851.