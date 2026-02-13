Девятилетняя дочь Домрачевой и Бьорндалена стала пятой на дебютных соревнованиях в Минске

Девятилетняя дочь многократных олимпийских чемпионов Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой приняла участие в детском турнире по биатлону «Снежный снайпер» в Минске. По итогам соревнований Ксения заняла пятое место.

Юные спортсменки преодолела три круга по 600 метров. Согласно формату соревнований, биатлонистки бежали без винтовок. Они заранее были расположены на огневых рубежах. Отставание от лидера составило 27,8 секунды. Спортсменка представляла сборную Минска.

Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион, 20 раз становился чемпионом мира и шесть раз – обладателем Кубка мира по биатлону. Он является одним из рекордсменов по количеству золотых медалей на зимних Играх. Домрачева является четырёхкратной чемпионкой Игр по биатлону, двукратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира (2015).