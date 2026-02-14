Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи, Халили — второй
Российский биатлонист Кирилл Бажин стал победителем мужского масс-старта 15 км на этапе Кубка Содружества — 2025/2026, проходящем в Сочи. Он показал результат 41 минуту 45,6 секунды и допустил два промаха за четыре огневых рубежа.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Мужчины. Масс-старт 15 км
14 февраля 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Россия
41:45.6
2
Саид Каримулла Халили
Россия
+37.8
3
Эдуард Латыпов
Россия
+42.5
Вторым финишировал Саид Каримулла Халили, отставший от победителя на 37,8 секунды и допустивший один промах за всю гонку. Тройку призёров замкнул Эдуард Латыпов — его отставание составило 42,5 секунды с двумя промахами.
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Масс-старт, 15 км. Мужчины
1. Кирилл Бажин — 41.45,6 (два промаха).
2. Саид Каримулла Халили — отставание 37,8 (1).
3. Эдуард Латыпов +42,5 (2).
4. Максим Воробей +59,3 (3).
5. Александр Поварницын +1.09,6.
6. Михаил Бурундуков +1.12,8.
