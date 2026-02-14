Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи, Халили — второй

Российский биатлонист Кирилл Бажин стал победителем мужского масс-старта 15 км на этапе Кубка Содружества — 2025/2026, проходящем в Сочи. Он показал результат 41 минуту 45,6 секунды и допустил два промаха за четыре огневых рубежа.

Вторым финишировал Саид Каримулла Халили, отставший от победителя на 37,8 секунды и допустивший один промах за всю гонку. Тройку призёров замкнул Эдуард Латыпов — его отставание составило 42,5 секунды с двумя промахами.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Кирилл Бажин — 41.45,6 (два промаха).

2. Саид Каримулла Халили — отставание 37,8 (1).

3. Эдуард Латыпов +42,5 (2).

4. Максим Воробей +59,3 (3).

5. Александр Поварницын +1.09,6.

6. Михаил Бурундуков +1.12,8.