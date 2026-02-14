Скидки
Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи, Халили — второй

Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи, Халили — второй
Комментарии

Российский биатлонист Кирилл Бажин стал победителем мужского масс-старта 15 км на этапе Кубка Содружества — 2025/2026, проходящем в Сочи. Он показал результат 41 минуту 45,6 секунды и допустил два промаха за четыре огневых рубежа.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Мужчины. Масс-старт 15 км
14 февраля 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Россия
41:45.6
2
Саид Каримулла Халили
Россия
+37.8
3
Эдуард Латыпов
Россия
+42.5

Вторым финишировал Саид Каримулла Халили, отставший от победителя на 37,8 секунды и допустивший один промах за всю гонку. Тройку призёров замкнул Эдуард Латыпов — его отставание составило 42,5 секунды с двумя промахами.

Календарь Кубка Содружества по биатлону
