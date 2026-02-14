Виктория Сливко выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи, Резцова — вторая
Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Она преодолела дистанцию за 40 минут 10,6 секунды и допустила один промах за четыре огневых рубежа.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Женщины. Масс-старт 12.5 км
14 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Россия
40:10.6
2
Кристина Резцова
Россия
+3.8
3
Наталия Шевченко
Россия
+14.4
Второй финишировала Кристина Резцова, отставшая от победительницы на 3,8 секунды и допустившая три промаха за всю гонку. Тройку призёров замкнула Наталия Шевченко — её отставание составило 14,4 секунды с четырьмя промахами.
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Виктория Сливко — 40.10,6 (один промах).
2. Кристина Резцова — отставание 3,8 секунды (3).
3. Наталия Шевченко +14,4 (4).
4. Динара Смольская +23,2 (2).
5. Анна Сола +30,8 (2).
6. Юлия Коваленко +36,7 (2).
