Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова опережает Шевченко на одно очко

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова вернулась на лидерскую позицию общего зачёта Кубка Содружества – 2025/2026. В её активе 1257 очков.
Вторую строчку занимает Наталия Шевченко, уступающая Резцовой лишь один балл (1256). Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (1151).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 14 февраля:
1. Кристина Резцова – 1257.
2. Наталия Шевченко – 1256.
3. Виктория Сливко – 1151.
4. Динара Смольская (Беларусь) — 1073.
5. Анна Сола (Беларусь) — 1069.
6. Анастасия Гришина – 1048.
7. Ирина Казакевич — 1004.
8. Инна Терещенко – 992.
9. Анастасия Шевченко – 968.
10. Тамара Дербушева – 966.