Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Латыпов обошёл Смольского и вышел в лидеры

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр российский биатлонист Эдуард Латыпов вышел в лидеры в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В его активе 1206 очков.

Вторую строчку занимает серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский с 1188 очками. Тройку лидеров замыкает Кирилл Бажин (1180).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 14 февраля:

1.Эдуард Латыпов — 1206 очков.
2. Антон Смольский (Беларусь) — 1188.
3. Кирилл Бажин — 1180.
4. Карим Халили — 1072.
5. Александр Корнев – 1071.
6. Александр Поварницын – 1048.
7. Евгений Сидоров – 1025.
8. Александр Логинов — 935.
9. Кирилл Стрельцов – 924.
10. Савелий Коновалов – 919.

