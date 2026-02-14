Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Латыпов обошёл Смольского и вышел в лидеры

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр российский биатлонист Эдуард Латыпов вышел в лидеры в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В его активе 1206 очков.

Вторую строчку занимает серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский с 1188 очками. Тройку лидеров замыкает Кирилл Бажин (1180).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 14 февраля:

1.Эдуард Латыпов — 1206 очков.

2. Антон Смольский (Беларусь) — 1188.

3. Кирилл Бажин — 1180.

4. Карим Халили — 1072.

5. Александр Корнев – 1071.

6. Александр Поварницын – 1048.

7. Евгений Сидоров – 1025.

8. Александр Логинов — 935.

9. Кирилл Стрельцов – 924.

10. Савелий Коновалов – 919.