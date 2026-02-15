Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи

Российские биатлонисты Саид Каримулла Халили и Кирилл Бажин стали победителям командного спринта на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Спортсмены показали время 36.58,3.
Второе место заняли Эдуард Латыпов и Александр Корнев, отставшие от победителей на 11,1 секунды. Тройку призёров замкнули Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов, их отставание составило 33,1 секунды.
Биатлон. Кубок Содружества. Командный спринт. Мужчины
1. Саид Каримулла Халили/Кирилл Бажин (Россия) — 36.58,3 (восемь промахов).
2. Эдуард Латыпов/Александр Корнев (Россия) +11,1 (8).
3.Роман Сурнев/Кирилл Стрельцов (Россия) +33,1 (7).
4. Дмитрий Евменов/Александр Поварницын (Россия) +52,6 (11).
5. Антон Бабиков/Александр Логинов (Россия) +1.02,4 (11).
6. Никита Поршнев/Алексей Вагин (Россия) +1.05,3 (9).