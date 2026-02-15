Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи

Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи
Комментарии

Российские биатлонисты Саид Каримулла Халили и Кирилл Бажин стали победителям командного спринта на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Спортсмены показали время 36.58,3.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Мужчины. Командный спринт
15 февраля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено

Второе место заняли Эдуард Латыпов и Александр Корнев, отставшие от победителей на 11,1 секунды. Тройку призёров замкнули Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов, их отставание составило 33,1 секунды.

Биатлон. Кубок Содружества. Командный спринт. Мужчины

1. Саид Каримулла Халили/Кирилл Бажин (Россия) — 36.58,3 (восемь промахов).

2. Эдуард Латыпов/Александр Корнев (Россия) +11,1 (8).

3.Роман Сурнев/Кирилл Стрельцов (Россия) +33,1 (7).

4. Дмитрий Евменов/Александр Поварницын (Россия) +52,6 (11).

5. Антон Бабиков/Александр Логинов (Россия) +1.02,4 (11).

6. Никита Поршнев/Алексей Вагин (Россия) +1.05,3 (9).

Календарь Кубка Содружества
Материалы по теме
Антон Смольский — король пасьютов! Он выиграл все эти гонки на Кубке Содружества
Антон Смольский — король пасьютов! Он выиграл все эти гонки на Кубке Содружества
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android