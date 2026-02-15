Скидки
«Она моя». Шипулин не собирается возвращать медаль ОИ-2014, несмотря на бан Устюгова

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что не собирается возвращать золотую медаль за эстафету на Олимпийских играх — 2014 в Сочи.

— Вы вернули олимпийскую медаль?
— Нет. Зачем? Я её завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь, — заявил Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Шипулин вместе с Евгением Устюговым, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко в составе мужской сборной России по биатлону выиграли эстафету на Играх в Сочи. Позднее Устюгов был признан виновным в использовании допинга – запрещённого вещества оксандролона. Из-за этого результат сборной России в эстафете на Олимпиаде в Сочи был аннулирован. Устюгов проиграл дело в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Комментарии
