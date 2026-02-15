Резцова и Шевченко выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи

Российские биатлонистки Кристина Резцова и Наталия Шевченко стали победительницами командного спринта на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Спортсменки преодолели дистанцию за 44 минут 08,8 секунды и суммарно допустили 14 промахов.

Второй результат показали белоруски Анна Сола и Динара Смольская, отставшие от победительниц на 9,6 секунды и допустившие 11 промахов. Тройку призёров замкнули Тамара Дербушева и Виктория Сливко — их отставание составило 33,4 секунды с семью промахами.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, Сочи. Командный спринт. Женщины

1. Кристина Резцова/Наталия Шевченко — 44.08,8 (14 промахов).

2. Анна Сола/Динара Смольская +9,6 (11).

3. Тамара Дербушева/Виктория Сливко +33,4 (7).

4. Алина Плицева/Екатерина Мошкова +55,1 (7).

5. Ксения Воробей/Ирина Шаклеина +1.28,8 (10).

6. Любовь Калинина/Полина Шевнина +1.43,9 (11).