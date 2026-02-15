Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Резцова и Шевченко выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи

Резцова и Шевченко выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи
Комментарии

Российские биатлонистки Кристина Резцова и Наталия Шевченко стали победительницами командного спринта на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Спортсменки преодолели дистанцию за 44 минут 08,8 секунды и суммарно допустили 14 промахов.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Женщины. Командный спринт
15 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено

Второй результат показали белоруски Анна Сола и Динара Смольская, отставшие от победительниц на 9,6 секунды и допустившие 11 промахов. Тройку призёров замкнули Тамара Дербушева и Виктория Сливко — их отставание составило 33,4 секунды с семью промахами.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, Сочи. Командный спринт. Женщины

1. Кристина Резцова/Наталия Шевченко — 44.08,8 (14 промахов).

2. Анна Сола/Динара Смольская +9,6 (11).

3. Тамара Дербушева/Виктория Сливко +33,4 (7).

4. Алина Плицева/Екатерина Мошкова +55,1 (7).

5. Ксения Воробей/Ирина Шаклеина +1.28,8 (10).

6. Любовь Калинина/Полина Шевнина +1.43,9 (11).

Материалы по теме
Сенсация в биатлоне на Олимпиаде-2026! Всех удивила 22-летняя норвежка
Сенсация в биатлоне на Олимпиаде-2026! Всех удивила 22-летняя норвежка
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android