Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Девятилетняя дочь Домрачевой и Бьорндалена стала второй в смешанной эстафете в Раубичах

Девятилетняя дочь Домрачевой и Бьорндалена стала второй в смешанной эстафете в Раубичах
Комментарии

Ксения Бьорндален, девятилетняя дочь многократных олимпийских чемпионов по биатлону Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена, выиграла серебряную медаль в смешанной эстафете в составе сборной Минска на соревнованиях «Снежный снайпер» в Раубичах (Беларусь).

Спортсменка бежала на втором этапе. Ксения чисто прошла оба рубежа и передала эстафету, будучи лидером.

Сборная Минска уступила команде из Витебской области 44,7 секунды, третьей стала сборная Гомельской области.

Ранее Ксения Бьорндален стала пятой в спринте.

Домрачева и Бьорндален — дважды родители. В октябре 2016 года Домрачева родила старшую дочь Ксению. В июле 2023 года у них родилась ещё одна дочь, её назвали Мирой.

Материалы по теме
Девятилетняя дочь Домрачевой и Бьорндалена стала пятой на дебютных соревнованиях в Минске
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android