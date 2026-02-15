Девятилетняя дочь Домрачевой и Бьорндалена стала второй в смешанной эстафете в Раубичах

Ксения Бьорндален, девятилетняя дочь многократных олимпийских чемпионов по биатлону Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена, выиграла серебряную медаль в смешанной эстафете в составе сборной Минска на соревнованиях «Снежный снайпер» в Раубичах (Беларусь).

Спортсменка бежала на втором этапе. Ксения чисто прошла оба рубежа и передала эстафету, будучи лидером.

Сборная Минска уступила команде из Витебской области 44,7 секунды, третьей стала сборная Гомельской области.

Ранее Ксения Бьорндален стала пятой в спринте.

Домрачева и Бьорндален — дважды родители. В октябре 2016 года Домрачева родила старшую дочь Ксению. В июле 2023 года у них родилась ещё одна дочь, её назвали Мирой.