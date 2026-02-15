Скидки
«Положение остаётся таким же». Майгуров — о восстановлении России на международной арене

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос о продвижении в восстановлении российской сборной по биатлону на международной арене.

«Наше международное положение пока остаётся таким же. Про этот сезон можно забыть. Но мы делаем всё, чтобы хоть как‑то участвовать в соревнованиях в следующем сезоне, пусть и не в полном составе. На наше письмо о молодежи и юниорах IBU пока не ответил. Другие международные федерации отреагировали адекватно, допускают наших спортсменов, можно поблагодарить их. Решения принимают исполком и международная федерация, но есть и позиция первого лица. Президент IBU переводит стрелки на конгресс в сентябре.

По поводу иска в CAS. Та сторона может тянуть с ответом на наш иск два месяца. Два месяца прошли буквально два‑три дня назад, и IBU должен был предоставить ответ в CAS, но не могу сказать наверняка, было ли это сделано. Несмотря на это, IBU настойчиво требует у нас вернуть медали Олимпиады в Сочи в мужской эстафете, и это тоже может быть причиной нашего невозвращения на международные старты.

Мы говорим, что СБР может вернуть кубки, но медали… У нас даже нет юридических инструментов взаимодействия и давления на спортсменов. Мы задали спортсменам вопрос, они все сказали: «До свидания».
Надеюсь, когда у нас будет разрешение на выступление [на международной арене], не встретим противодействия на уровне визового режима, например», – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

