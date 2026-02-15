Скидки
«Не понимаю, с чем он сейчас не согласен». Бё — об отказе Шипулина вернуть медаль ОИ-2014

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё прокомментировал слова Антона Шипулина об отказе возвращать золотые медали после их перераспределения по итогам пересмотра результатов мужской эстафеты на Олимпиаде-2014.

Олимпиада 2014. Биатлон
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
22 февраля 2014, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Россия
1:12:15.9
2
Германия
+3.5
3
Австрия
+29.8

Во время Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) прошла церемония награждения чемпионов и призёров эстафеты Олимпиады-2014 в Сочи. Перераспределение мест произошло после дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова. Норвежской сборной отошли бронзовые медали.

«Очень важный день в моей карьере. Справедливость восторжествовала. Я хорошо помню ту эстафету в Сочи. Антон Шипулин был очень хорош. Но я не понимаю, с чем он сейчас не согласен. Все вопросы пусть задает парню из своей команды, которого дисквалифицировали за допинг», — приводит слова старшего Бё Sports.ru.

«Она моя». Шипулин не собирается возвращать медаль ОИ-2014, несмотря на бан Устюгова
