«Не понимаю, с чем он сейчас не согласен». Бё — об отказе Шипулина вернуть медаль ОИ-2014

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё прокомментировал слова Антона Шипулина об отказе возвращать золотые медали после их перераспределения по итогам пересмотра результатов мужской эстафеты на Олимпиаде-2014.

Во время Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) прошла церемония награждения чемпионов и призёров эстафеты Олимпиады-2014 в Сочи. Перераспределение мест произошло после дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова. Норвежской сборной отошли бронзовые медали.

«Очень важный день в моей карьере. Справедливость восторжествовала. Я хорошо помню ту эстафету в Сочи. Антон Шипулин был очень хорош. Но я не понимаю, с чем он сейчас не согласен. Все вопросы пусть задает парню из своей команды, которого дисквалифицировали за допинг», — приводит слова старшего Бё Sports.ru.