Дарья Домрачева: первые лыжи дочь получила в подарок на Новый год, когда ей был один год

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала о воспитании девятилетней дочери Ксении Бьорндален. В пятницу дочь Домрачёвой и восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле Эйнара Бьорндалена заняла четвёртое место в спринтерской гонке по биатлону на детском турнире «Снежный снайпер» в Раубичах.

«Мы прежде всего для неё мама и папа, остальное для неё не так важно. Стараемся воспитывать Ксению в таком ключе, что все люди имеют шанс добиться успеха. Хочу сказать и донести это до всех родителей и детских тренеров: основное в этих соревнованиях — донести позитивное восприятие и взаимоотношение с видом спорта у ребенка. Каков будет результат гонки — неважно. Важнее, чтобы они получили удовольствие от прохождения дистанции, скольжения на лыжах, общения друг с другом. Первые лыжи Ксения получила в подарок на Новый год, когда ей был один год. Но к таким тренировкам она только‑только приступает. От неё будет зависеть, насколько ей это нравится, насколько эти эмоции вдохновят её продолжать [заниматься биатлоном], — сказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».

