Кайса Мякяряйнен поздравила Суви Минккинен с медалью Олимпиады-2026

Кайса Мякяряйнен поздравила Суви Минккинен с медалью Олимпиады-2026
Трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира 42-летняя бывшая биатлонистка Кайса Мякяряйнен поздравила финскую сборную и Суви Минккинен с бронзой Олимпиады-2026 в пасьюте. Минккинен стала первой женщиной из Финляндии, которой удалось подняться на олимпийский подиум.

«От дебютанта основной сборной Финляндии по биатлону до бронзового призёра Олимпиады-2026 в гонке преследования. Суви, поздравляю от всего сердца! Сегодня ты вошла в историю как первая финская женщина, выигравшая олимпийскую медаль в биатлоне.

Какой путь ты прошла! И эта история продолжается. Поздравления также сборной Финляндии. Я так горжусь вами», — написала Мякяряйнен в социальных сетях.

Минккинен высказалась о первой медали в истории женского биатлона Финляндии на Олимпиаде
