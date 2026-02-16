Скидки
«Я готов отдать все свои медали». Шипулин сделал заявление о международном бане россиян

«Я готов отдать все свои медали». Шипулин сделал заявление о международном бане россиян
Комментарии

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин отреагировал на критику, которую получил после своих слов о нежелании возвращать золотую медаль Олимпиады-2014 за победу в мужской эстафете.

«Стоило мне сказать, что не верну золотую олимпийскую медаль, как в мою сторону полетели обвинения: якобы это из-за моего упрямства наших спортсменов в дальнейшем могут не допустить на международные соревнования. Давайте честно: мы все помним, когда наших спортсменов отстранили. И тогда было нарушено главное правило — спорт вне политики.

Если для того, чтобы Международный олимпийский комитет и Международные федерации вновь стали придерживаться этого принципа, вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все свои медали», — написал Шипулин на своей странице в соцсети.

Напомним, Шипулин вместе с Евгением Устюговым, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко в составе мужской сборной России по биатлону выиграли эстафету на Играх в Сочи. Позднее Устюгов был признан виновным в использовании допинга – запрещённого вещества оксандролона. Из-за этого результат сборной России в эстафете на Олимпиаде в Сочи был аннулирован. Устюгов проиграл дело в Спортивном арбитражном суде (CAS).

