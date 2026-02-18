Скидки
Бьорндален — о Йоханнесе Бё: он для СМИ лидер, но это абсурд, просто рекламные трюки

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален считает, что после того как пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё завершил карьеру, команда не потеряла лидера. Бьорндален указал на индивидуализм младшего из братьев Бё, который часто тренировался один, вдали от группы.

«Для СМИ лидер — это Йоханнес Бё, но это абсурд, просто рекламные трюки. Он никогда не участвовал в тренировочных сборах летом и почти всю осень он не тренировался с командой. Как он тогда может быть лидером на тренировках? Тарьей был там время от времени. Йоханнес был лидером по результатам, но не на тренировках, чтобы помогать другим атлетам», — приводит слова Бьорндалена Ski-nordique.

