Министр спорта Дегтярёв: IBU — это отмороженная организация. Мы будем с ней судиться

Комментарии

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал о сложных переговорах с Международным союзом биатлонистов (IBU), который отказывается допустить российских атлетов до международных стартов.

«IBU – это вообще отмороженная организация, я об этом говорил не раз. В отличие, кстати, от федерации лыжных гонок, несмотря на то что там тоже представлена вся палитра мнений, включая и жёсткие скандинавские. С IBU мы будем судиться. Иск рядом спортсменов и федерацией уже подан, ОКР оказывает им в этом юридическую и финансовую помощь. До Олимпиады успеть не удалось, но после — уверен в положительном исходе. Потому что аргументов у них нет. Ноль. Там говорят про бойкоты и так далее, но мы видим, что никаких бойкотов нет. Везде, где наши бегают, прыгают, плавают, никто ничего не бойкотирует. Наоборот, политика ряда федераций показывает, что бойкоты и запреты ведут к обратному результату: Польша и Эстония уже лишились соревнований, а на подходе ещё несколько подобных историй», — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

