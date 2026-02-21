Тамара Дербушева была успешно прооперирована после приступа аппендицита

Российская биатлонистка Тамара Дербушева была успешно прооперирована после приступа аппендицита. Об этом сообщил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.

«А биатлонистку Тамару Дербушеву в Златоусте увезли в больницу с приступом аппендицита и прооперировали!!! Врачи сработали профессионально, операция прошла успешно, Дербушева восстанавливается!!! Тамаре здоровья!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Ранее Дербушева приняла участие в командном спринте на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Она в паре с Викторией Сливко замкнула тройку призёров. Победу одержали Кристина Резцова и Наталия Шевченко.