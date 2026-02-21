Скидки
Тамара Дербушева была успешно прооперирована после приступа аппендицита

Тамара Дербушева была успешно прооперирована после приступа аппендицита
Комментарии

Российская биатлонистка Тамара Дербушева была успешно прооперирована после приступа аппендицита. Об этом сообщил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.

«А биатлонистку Тамару Дербушеву в Златоусте увезли в больницу с приступом аппендицита и прооперировали!!! Врачи сработали профессионально, операция прошла успешно, Дербушева восстанавливается!!! Тамаре здоровья!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Ранее Дербушева приняла участие в командном спринте на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи. Она в паре с Викторией Сливко замкнула тройку призёров. Победу одержали Кристина Резцова и Наталия Шевченко.

