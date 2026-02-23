«У нас уже есть цели на Олимпиаду-2030». Симон Фуркад высказался об успехе французов на ОИ

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад оценил выступление своей команды на Олимпиаде-2026 в Италии.

– Я доволен выступлением своей команды. Было бы неправильно быть недовольным. Во всех гонках у нас была медаль, так что мы должны быть этим довольны. У нас тут были сумасшедшие дни!

– Какой момент здесь назовёте лучшим?

– Для меня лучшим был спринт, я был очень рад получить медаль вместе с Кентеном [Фийоном Майе] на Олимпиаде.

– С таким результатом на ОИ от вашей команды в дальнейшем будут много ожидать.

– Да, конечно. От нас многого ждут, мы показали, что мы отличная команда, и у нас уже есть цели на Олимпиаду в 2030 году. Так что мы очень мотивированы показать результат через четыре года, — сказал Фуркад-старший в эфире Okko Sport.