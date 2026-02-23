Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«У нас уже есть цели на Олимпиаду-2030». Симон Фуркад высказался об успехе французов на ОИ

«У нас уже есть цели на Олимпиаду-2030». Симон Фуркад высказался об успехе французов на ОИ
Комментарии

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад оценил выступление своей команды на Олимпиаде-2026 в Италии.

– Я доволен выступлением своей команды. Было бы неправильно быть недовольным. Во всех гонках у нас была медаль, так что мы должны быть этим довольны. У нас тут были сумасшедшие дни!

– Какой момент здесь назовёте лучшим?
– Для меня лучшим был спринт, я был очень рад получить медаль вместе с Кентеном [Фийоном Майе] на Олимпиаде.

– С таким результатом на ОИ от вашей команды в дальнейшем будут много ожидать.
– Да, конечно. От нас многого ждут, мы показали, что мы отличная команда, и у нас уже есть цели на Олимпиаду в 2030 году. Так что мы очень мотивированы показать результат через четыре года, — сказал Фуркад-старший в эфире Okko Sport.

Материалы по теме
Сумасшедшая развязка в биатлонной эстафете: Франция откатилась на дно, но взяла золото!
Сумасшедшая развязка в биатлонной эстафете: Франция откатилась на дно, но взяла золото!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android