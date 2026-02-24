Скидки
Доротея Вирер опубликовала пост, посвящённый завершению её карьеры

Комментарии

35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер, завершившая карьеру после Олимпийских игр — 2026, опубликовала в соцсети эмоциональный пост по этому случаю.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Осеан Мишлон
Франция
37:18.1
2
Жулия Симон
Франция
+6.6
3
Тереза Воборникова
Чехия
+7.4

«Никогда не думала, что получу столько любви от людей, которые следят за мной и за биатлоном. Благодаря болельщикам поняла, как важно быть самой собой, уважать других и уметь выражать эмоции, выходящие за рамки одних только результатов.

Благодаря биатлону я познакомилась со многими людьми, которые стали моими друзьями, узнала свои пределы, свои сильные и слабые стороны, особенно под давлением. У мены были разные впечатления, которые помогли мне расти и видеть вещи с разных точек зрения.

Я хотела бы поблагодарить людей, которые были близки мне на протяжении многих лет, которые верили в меня и поддерживали меня в этом приключении.

Благодарю весь персонал итальянской национальной сборной и людей, которые работали со мной в прошлом, убеждена, что без команды, без усердия наших сотрудников я бы всего этого не добилась.

Конечно, благодарю свою семью, которая всегда была рядом со мной, которая поддерживала меня и терпела меня даже в трудные времена на этом долгом пути. Спасибо всем», – написала Вирер в публикации.

Комментарии
