Доротея Вирер опубликовала пост, посвящённый завершению её карьеры

35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер, завершившая карьеру после Олимпийских игр — 2026, опубликовала в соцсети эмоциональный пост по этому случаю.

«Никогда не думала, что получу столько любви от людей, которые следят за мной и за биатлоном. Благодаря болельщикам поняла, как важно быть самой собой, уважать других и уметь выражать эмоции, выходящие за рамки одних только результатов.

Благодаря биатлону я познакомилась со многими людьми, которые стали моими друзьями, узнала свои пределы, свои сильные и слабые стороны, особенно под давлением. У мены были разные впечатления, которые помогли мне расти и видеть вещи с разных точек зрения.

Я хотела бы поблагодарить людей, которые были близки мне на протяжении многих лет, которые верили в меня и поддерживали меня в этом приключении.

Благодарю весь персонал итальянской национальной сборной и людей, которые работали со мной в прошлом, убеждена, что без команды, без усердия наших сотрудников я бы всего этого не добилась.

Конечно, благодарю свою семью, которая всегда была рядом со мной, которая поддерживала меня и терпела меня даже в трудные времена на этом долгом пути. Спасибо всем», – написала Вирер в публикации.