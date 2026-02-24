Скидки
Биатлон

Томмазо Джакомель перенёс процедуру на сердце после схода с гонки на Олимпийских играх

Томмазо Джакомель перенёс процедуру на сердце после схода с гонки на Олимпийских играх
Комментарии

Призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр итальянский биатлонист Томмазо Джакомель перенёс хирургическое вмешательство на сердце (абляцию). На прошлой неделе он сошёл с масс-старта на Олимпиаде-2026 в Италии из-за болей в боку.

«Ему провели компьютерную томографию, МРТ и максимальный стресс-тест, все результаты которых оказались в норме. Однако электрофизиологическое исследование выявило аномалию электрической проводимости в предсердиях, что привело к рекомендации проведения абляции, которая уже успешно выполнена.

Через две недели он пройдёт дальнейшие плановые обследования, результаты которых после подтверждения позволят ему возобновить обычные тренировки», — сообщается в пресс-релизе Федерации зимних видов спорта Италии.

Комментарии
