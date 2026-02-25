Эрик Перро — об ОИ-2030: если бы организация была лёгкой, об этом все бы знали

Французский биатлонист, лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 Эрик Перро высказался об организации Олимпийских игр — 2030 во французских Альпах.

«Мы действительно сосредоточены на этом. Мы рады видеть, что это красивый проект. Теперь, если бы организация Игр была лёгкой, об этом все бы знали. Я думаю, что для них тоже бывают трудные моменты. Мы-то бьёмся, чтобы завоёвывать медали. Бывают моменты посложнее, бывают более приятные. Представляю, что для организации Олимпийских игр — та же история», — приводит слова Перро L'Équipe.

На Олимпийских играх — 2026 в Италии Эрик Перро завоевал две золотые медали (в смешанной и мужской эстафетах) и серебро в индивидуальной гонке на 20 км.