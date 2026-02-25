«У нас есть все возможности для успеха». Эмильен Жаклен — об организации ОИ-2030

Шестикратный чемпион мира в эстафетах француз Кентен Фийон Майе и пятикратный чемпион мира Эмильен Жаклен высказались о предстоящих Олимпийских играх — 2030 во Франции.

«Как и с Парижем, было полно полемических тем. В итоге всё прошло супер. Это как с завоеванием медали: не всегда показывают негативную сторону, очень тяжёлые моменты, но они есть у всех. Как и в любом красивом проекте, требуется огромная работа. Бывают моменты сомнений. Сейчас как раз такой момент сомнений. Не взваливайте это слишком сильно на них», — приводит слова Фийона Майе L'Équipe.

«Эта зона турбулентности — обязательный этап для успеха Игр. Альпы-2030: у нас есть все возможности для успеха этих Игр — и в спортивном плане, с поколением, которое продолжает расти, и федерации сделают всё, чтобы мы блистали, чтобы Франция блистала на этих Играх. Будь то инфраструктура и наше ноу-хау, я думаю, это будет успех. Конечно, модель Олимпийских игр требует эволюции. Милан-Кортина уже сделали красивый поворот в этом направлении, и нужно двигаться дальше. Нужно учитывать всё. И если в какой-то момент нужна пауза для лучшего отскока — тем лучше. Наша заявка имеет всего четыре года на подготовку Игр, обычно семь. Так что нормально, что бывают небольшие задержки», — сказал Жаклен.