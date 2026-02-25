Лу Жанмонно — об итогах ОИ-2026: у меня почти хватает наглости быть недовольной

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно рассказала, что испытывает некоторое разочарование из-за некоторых отдельных гонок на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Я бы подписалась под этим тысячу раз, наверное! Правда, прямо сейчас, сегодня, у меня почти хватает наглости быть недовольной. Иметь четыре медали, включая золото, и подиумы в индивидуальных гонках… психологически это было непросто. Но думаю, это помогло нам разделить человеческую сторону и профессиональную. А за всем этим стоит четырёхлетняя работа тренеров и технического персонала, которые были просто великолепны для нас на протяжении всей недели. Это действительно результат слаженной командной работы», — приводит слова Жанмонно Ski-nordique.

На Олимпийских играх – 2026 Жанмонно завоевала две золотые медали в составе смешанной и женской эстафетных сборных Франции, а также стала бронзовым (спринт) и серебряным призёром (индивидуальная гонка) Игр.