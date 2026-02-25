Скидки
«Я опустошён». Томмазо Джакомель досрочно завершил сезон-2025/2026 после операции

«Я опустошён». Томмазо Джакомель досрочно завершил сезон-2025/2026 после операции
Призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр итальянский биатлонист Томмазо Джакомель рассказал, что досрочно завершил сезон-2025/2026 из-за хирургического вмешательства на сердце (абляции) после схода с масс-старта на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Сезон для меня завершён. Я опустошён», — написал Джакомель в социальных сетях.

Напомним, на Играх-2026 в масс-старте на 12 км Джакомель после второй стрельбы занимал лидирующую позицию, но вскоре досрочно завершил выступление.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал. Он не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 39.17,1. Второе место занял Стурла Холм Легрейд, который отстал от лидера на 10,5 секунды и допустил один промах. Замкнул тройку лидеров Кентен Фийон Майе с отставанием 25,6 (четыре промаха).

