«Никаких сожалений о моей серебряной медали». Симон — о масс-старте на Олимпиаде-2026
Трёхкратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жулия Симон высказалась о своём результате в масс-старте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка завоевала серебро, преодолев дистанцию за 37.24,7 и допустив один промах на огневых рубежах.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Осеан Мишлон
Франция
37:18.1
2
Жулия Симон
Франция
+6.6
3
Тереза Воборникова
Чехия
+7.4
«Никаких сожалений о моей серебряной медали. Я была полностью выжата уже после первого круга. Блефовала, но знала, что не способна прыгнуть на лыжи Осеан Мишлон», — приводит слова Симон RMC.
Победительницей гонки стала Осеан Мишлон. Она преодолела дистанцию за 37 минут 18,1 секунды и допустила два промаха за всю гонку. Тройку призёров замкнула чешская спортсменка Тереза Воборникова.
