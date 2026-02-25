«Никаких сожалений о моей серебряной медали». Симон — о масс-старте на Олимпиаде-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жулия Симон высказалась о своём результате в масс-старте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка завоевала серебро, преодолев дистанцию за 37.24,7 и допустив один промах на огневых рубежах.

«Никаких сожалений о моей серебряной медали. Я была полностью выжата уже после первого круга. Блефовала, но знала, что не способна прыгнуть на лыжи Осеан Мишлон», — приводит слова Симон RMC.

Победительницей гонки стала Осеан Мишлон. Она преодолела дистанцию за 37 минут 18,1 секунды и допустила два промаха за всю гонку. Тройку призёров замкнула чешская спортсменка Тереза Воборникова.