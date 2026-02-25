Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Никаких сожалений о моей серебряной медали». Симон — о масс-старте на Олимпиаде-2026

«Никаких сожалений о моей серебряной медали». Симон — о масс-старте на Олимпиаде-2026
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жулия Симон высказалась о своём результате в масс-старте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка завоевала серебро, преодолев дистанцию за 37.24,7 и допустив один промах на огневых рубежах.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Осеан Мишлон
Франция
37:18.1
2
Жулия Симон
Франция
+6.6
3
Тереза Воборникова
Чехия
+7.4

«Никаких сожалений о моей серебряной медали. Я была полностью выжата уже после первого круга. Блефовала, но знала, что не способна прыгнуть на лыжи Осеан Мишлон», — приводит слова Симон RMC.

Победительницей гонки стала Осеан Мишлон. Она преодолела дистанцию за 37 минут 18,1 секунды и допустила два промаха за всю гонку. Тройку призёров замкнула чешская спортсменка Тереза Воборникова.

Материалы по теме
«У нас уже есть цели на Олимпиаду-2030». Симон Фуркад высказался об успехе французов на ОИ
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android