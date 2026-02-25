Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё заявил, что разочарован результатами сборной Германии по биатлону на ОИ-2026

Йоханнес Бё заявил, что разочарован результатами сборной Германии по биатлону на ОИ-2026
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что разочарован результатами сборной Германии по биатлону на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Немецкие биатлонисты завоевали одну бронзу в смешанной эстафете.

«Я очень разочарован немцами. Ни женщины, ни мужчины не оправдали ожиданий. Сейчас Норвегия и Франция в значительной степени доминируют в рейтинге, и печально видеть, что Германия завоевала лишь бронзу, поскольку это важная страна для биатлона. Биатлон там чрезвычайно популярен. Для нас важно видеть Германию на пьедестале почёта.

Франци [Пройс] была очень близка к победе. Она два или три раза едва не попала на пьедестал. Тогда всё могло сложиться иначе. Именно поэтому мы любим биатлон, но, если в итоге ничего не получается, это один из самых разочаровывающих видов спорта. Для возвращения Германии на прежний уровень абсолютно необходимы перемены, потому что мы знаем, что у неё есть потенциал», — приводит слова Бё Ski-nordique.

Материалы по теме
«Хотела насладиться каждым мгновением». Пройс — о последней гонке в карьере
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android