Йоханнес Бё заявил, что разочарован результатами сборной Германии по биатлону на ОИ-2026

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что разочарован результатами сборной Германии по биатлону на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Немецкие биатлонисты завоевали одну бронзу в смешанной эстафете.

«Я очень разочарован немцами. Ни женщины, ни мужчины не оправдали ожиданий. Сейчас Норвегия и Франция в значительной степени доминируют в рейтинге, и печально видеть, что Германия завоевала лишь бронзу, поскольку это важная страна для биатлона. Биатлон там чрезвычайно популярен. Для нас важно видеть Германию на пьедестале почёта.

Франци [Пройс] была очень близка к победе. Она два или три раза едва не попала на пьедестал. Тогда всё могло сложиться иначе. Именно поэтому мы любим биатлон, но, если в итоге ничего не получается, это один из самых разочаровывающих видов спорта. Для возвращения Германии на прежний уровень абсолютно необходимы перемены, потому что мы знаем, что у неё есть потенциал», — приводит слова Бё Ski-nordique.