Фийон Майе — о трансформации биатлона: в молодости мы тусили. Сейчас почти не делаем этого

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира в эстафетах французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал о трансформации биатлона.

«Чем больше лет проходит, тем выше уровень, если сравнивать с моими дебютами в Кубке мира. Это не значит, что раньше было легко, но методы тренировок эволюционировали. Мы немного берём пример с велоспорта, где учитывается каждая деталь. Питание, сон… Например, в молодости мы иногда тусили. Сейчас почти не делаем этого. Спорт развивается, нужно быть на шаг впереди, и я думаю, что в последнее время принимал правильные решения, чтобы оставаться на высоком уровне», — приводит слова Фийона Майе Dauphiné.

«У нас есть все возможности для успеха». Эмильен Жаклен — об организации ОИ-2030
