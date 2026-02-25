Расписание финала Кубка России по биатлону — 2025/2026

Завтра, 26 февраля, в Златоусте начнётся финальный этап Кубка России — 2025/2026 по биатлону. Пройдут спринты, гонки преследования и масс-старты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Биатлон. Финал Кубка России по биатлону — 2025/2026 в Златоусте. Расписание (время мск):
26 февраля:
11:00. Спринт. Женщины.
27 февраля:
11:00. Спринт. Женщины.
28 февраля:
10:00. Гонка преследования. Женщины.
12:30. Гонка преследования. Мужчины.
1 марта:
11:00. Масс-старт. Женщины.
13:00. Масс-старт. Мужчины.
Лидером общего зачёта соревнований у мужчин является Кирилл Бажин, у женщин — Наталия Шевченко.