Расписание финала Кубка России по биатлону — 2025/2026

Завтра, 26 февраля, в Златоусте начнётся финальный этап Кубка России — 2025/2026 по биатлону. Пройдут спринты, гонки преследования и масс-старты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Биатлон. Финал Кубка России по биатлону — 2025/2026 в Златоусте. Расписание (время мск):

26 февраля:

11:00. Спринт. Женщины.

27 февраля:

28 февраля:

10:00. Гонка преследования. Женщины.

12:30. Гонка преследования. Мужчины.

1 марта:

11:00. Масс-старт. Женщины.

13:00. Масс-старт. Мужчины.

Лидером общего зачёта соревнований у мужчин является Кирилл Бажин, у женщин — Наталия Шевченко.