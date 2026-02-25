Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Расписание финала Кубка России по биатлону — 2025/2026

Расписание финала Кубка России по биатлону — 2025/2026
Карим Халили
Комментарии

Завтра, 26 февраля, в Златоусте начнётся финальный этап Кубка России — 2025/2026 по биатлону. Пройдут спринты, гонки преследования и масс-старты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Биатлон. Финал Кубка России по биатлону — 2025/2026 в Златоусте. Расписание (время мск):

26 февраля:
11:00. Спринт. Женщины.

27 февраля:
11:00. Спринт. Женщины.

28 февраля:
10:00. Гонка преследования. Женщины.
12:30. Гонка преследования. Мужчины.

1 марта:
11:00. Масс-старт. Женщины.
13:00. Масс-старт. Мужчины.

Лидером общего зачёта соревнований у мужчин является Кирилл Бажин, у женщин — Наталия Шевченко.

Календарь Кубка России по биатлону — 2025/2026
Общий зачёт Кубка России по биатлону — 2025/2026
Материалы по теме
Резцова и Бажин в погоне за титулами. Всё о финале Кубка России по биатлону — 2025/2026
Резцова и Бажин в погоне за титулами. Всё о финале Кубка России по биатлону — 2025/2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android