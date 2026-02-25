«Насыщенные недели». Стурла Легрейд подвёл итоги Олимпиады-2026

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд подвёл личные итоги Олимпийских игр — 2026. В Антхольце он выиграл пять медалей, три из которых — серебряные, а две — бронзовые. В его активе также есть золото ОИ-2022.

«Это были насыщенные недели. Много эмоций, взлёты и падения одновременно. Очень особенные дни. Пять медалей — серьёзное достижение, независимо от их достоинства. А золотая медаль у меня уже есть — с Пекина», — приводит слова Легрейда SVT.

Напомним, на Играх-2026 норвежский спортсмен публично признался в том, что изменил своей возлюбленной несколько месяцев назад. Он плакал, рассказывая об этом журналистам после индивидуальной гонки.