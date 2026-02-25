Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Насыщенные недели». Стурла Легрейд подвёл итоги Олимпиады-2026

«Насыщенные недели». Стурла Легрейд подвёл итоги Олимпиады-2026
Стурла Холм Легрейд
Комментарии

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд подвёл личные итоги Олимпийских игр — 2026. В Антхольце он выиграл пять медалей, три из которых — серебряные, а две — бронзовые. В его активе также есть золото ОИ-2022.

«Это были насыщенные недели. Много эмоций, взлёты и падения одновременно. Очень особенные дни. Пять медалей — серьёзное достижение, независимо от их достоинства. А золотая медаль у меня уже есть — с Пекина», — приводит слова Легрейда SVT.

Напомним, на Играх-2026 норвежский спортсмен публично признался в том, что изменил своей возлюбленной несколько месяцев назад. Он плакал, рассказывая об этом журналистам после индивидуальной гонки.

Материалы по теме
«Я совершил самую большую ошибку». Призёр ОИ-2026 признался в измене в прямом эфире
«Я совершил самую большую ошибку». Призёр ОИ-2026 признался в измене в прямом эфире
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android