«Буду готов выложиться на максимум». Перро поделился ожиданиями от ОИ-2030

Комментарии

Французский биатлонист, лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 Эрик Перро поделился ожиданиями от предстоящих Олимпийских игр — 2030, которые пройдут во французских Альпах.

«Вероятно, я не полностью достиг своей личной цели, хотя провёл отличные Игры. Через четыре года у меня по-прежнему будет жажда золотой медали. Через четыре года всё может быть ещё более интенсивным. Это то, что мне не терпится испытать. Думаю, вернусь с большим опытом, в ещё лучшей форме и буду готов выложиться на максимум», — приводит слова Перро Fondo Italia.

На Олимпийских играх — 2026 в Италии Эрик Перро выиграл две золотые медали (в смешанной и мужской эстафетах) и серебро в индивидуальной гонке на 20 км.

