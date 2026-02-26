Скидки
Ришар — о пропуске ОИ-2026: приехать второй запасной — не тот проект, о котором я мечтала

Ришар — о пропуске ОИ-2026: приехать второй запасной — не тот проект, о котором я мечтала
Победительница этапа Кубка мира по биатлону француженка Жанна Ришар объяснила пропуск Олимпийских игр — 2026 в Италии. Спортсменка была отобрана в олимпийскую сборную Франции на Игры-2026 как второй запасной игрок, но не приняла участия в соревнованиях.

«Конечно, этот выбор дался мне тяжело. Быть отобранной, даже запасной, всё равно является формой признания. К тому же, с моим тяжёлым началом сезона эта квалификация стала одной из самых больших радостей моей зимы. Это подтверждение проделанной работы, часов тренировок, жертв… Но я остаюсь реалисткой. Приехать на Игры второй запасной — это не тот олимпийский проект, о котором я мечтала. Но сезон далеко не окончен! Я всё ещё буду участвовать на Кубке IBU. Хорошее выступление может открыть мне двери в Кубок мира на последний этап в Осло. Каждая деталь имеет значение. Каждый час тренировок имеет значение», — написала Ришар в социальных сетях.

